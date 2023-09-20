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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:16

Под Воронежем пройдет фестиваль, посвященный Расулу Гамзатову

В усадьбе Веневитинова развернется большой праздник
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

Днем 20 сентября под Воронежем пройдет фестиваль «Журавли», посвященный 100-летнему юбилею Расула Гамзатова. Форум развернется в музее-усадьбе Веневитинова, что находится в Новоживотинном.

Стартует фестиваль в 14.00. С 14.30 начнут работать тематические площадки: ярмарка блюд народов России, фотовыставка «Встреча друзей» Национального музея Республики Дагестан имени Тахо-Годи. Можно посмотреть танцевально-музыкальную программу народов Дагестана «Музыка гор». А русский народный ансамбль «Терем» даст концерт «Русский хоровод».

В 15.30 на берегу реки Дон пройдет концертная программа «Расул Гамзатов - поэт мира» с участием солистов и творческих коллективов Воронежа.

Участие в программе фестиваля бесплатное.