Воронежец помог полицейским задержать мужчину с 600 граммами наркотиков

Фото пресс-службы региональной полиции.

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лискинскому району получили информацию от неравнодушного жителя о том, что у мужчины, находящемся на остановке общественного транспорта, есть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка выяснили, на какой автобус сел правонарушитель и на улице Матросова в Лисках остановили транспортное средство для проверки поступившей информации. Внимание полицейских привлек пассажир, который занервничал при их виде.

Во время досмотра у 31-летнего местного жителя в полиэтиленовом пакете обнаружили более 600 граммов каннабиса. В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.