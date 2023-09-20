В соцсетях появились фото и видео последствий падения Су-34 под Воронежем

В соцсетях появились фото и видео упавшего в Воронежской области истребителя Су-34. На одних кадрах видно место падения - поле, на которым поднимается дым. На других - остов самолета, залитый пеной пожаротушения.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, авария с истребителем Су-34 произошла утром 20 сентября возле поселка Колодезный в Каширском районе. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В это время произошла нештатная ситуация, экипаж катапультировался, пилоты живы. Военные выясняют причины ЧП.