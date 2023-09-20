В Воронеже пенсионерка отдала курьеру 300 тыс руб для банковской «проверки на подлинность»

В Воронеже задержали пособника дистанционных аферистов, которые развели пожилую женщину на крупную сумму.

86-летняя горожанка сообщила полиции, что в августе ей позвонил неизвестный «из банка» и сообщил, что служба безопасности зафиксировала подозрительные транзакции на счету пенсионерки. Поэтому все расчетные счета, а также имеющиеся у нее наличные должны пройти процедуру проверки на подлинность. Звонивший рассказал, что к ней домой банк направит курьера, который под расписку заберет у нее купюры для проверки на несколько дней. И когда к женщине пришел молодой человек с банковским бланком с печатью и указанием изымаемой суммы, женщина отдала ему 300 тысяч рублей.

Криминалисты изъяли с места происшествия следы пальцев рук подозреваемого, оперативники установили его личность и задержали.

27-летний воронежец, оказавшийся ранее судимым, рассказал правоохранителям, что в мессенджере обратил внимание на объявление о дополнительном заработке. «Работодатель» объяснил, что работа связана с курьерскими услугами. В сообщении ему направили адрес посещения, а также прислали скриншот «документа», который нужно распечатать и отдать потерпевшей. Полученные от пожилой женщины деньги он перевел своему куратору, оставив себе процент от суммы.

- В настоящее время подозреваемый частично возместил причиненный ущерб. На него завели уголовное дело о мошенничестве, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.