Корпоративные клиенты Сбера в Черноземье смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за пять минут

Сбер автоматизировал контроль целевого использования кредитных средств, которые предоставляются крупному и среднему бизнесу на финансирование текущих расходов. Теперь расчёты по сделкам, в которых задействован кредит на пополнение оборотных средств, занимают не более пяти минут скорость процесса увеличилась в 12 раз.

Время сократилось за счёт автоматизации проверки документации юрлиц: платёжных поручений, договоров, накладных. Финансирование деятельности бизнеса в рамках оборотного кредитования происходит автоматически, если цель кредита соответствует назначению платежа.

На сегодняшний день сервис работает в пилотном режиме и доступен для клиентов Сбера в Воронежской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Тамбовской областях (клиентам Центрально-Черноземного банка). За 1,5 месяца через него прошло более 450 выдач. В будущем новый функционал планируется масштабировать по всей стране.