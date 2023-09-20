В Воронеже будут отключать телеканалы из-за ремонта телебашни

фото Воронежского ОРТПЦ

В Воронеже с 21 сентября начинается ремонт телебашни. Из-за этого будут отключать телевизионные и радиовещательные передатчики. За время работ не будут временно транслировать 20 цифровых телеканалов, 19 радиостанций и 3 аналоговых телеканала (они будут молчать суммарно не более 70 часов), сообщили в Воронежском филиале РТРС. В частности, отключение теле- и радиопередатчиков планируется с 25 по 29 сентября, с 2 по 6 октября, с 9 по 10 октября с 8.00 до 18.00.

Капремонта телебашни продлится до 18 октября.

- График выполнения работ во многом зависит от погодных условий, при которых можно совершать подъем специалистов на телевышку. В течение сентября-октября планируется покрасить 180-тиметровый объект. Просим жителей обходить место работ и не парковать свои автомобили в зоне разлета краски - в 100-120 метрах от телевышки. Зона ограничена пересечениями улиц Революции 1905 года, Карла Маркса (в районе ледового дворца Юбилейный), 3-го Интернационала и переулка Мельничный, - отметили в Воронежском ОРТПЦ. - Для сохранности архитектурно-художественной подсветки отдельная бригада верхолазов снимет детали и отправит на проверку работоспособности пиксельных светильников, прожекторов, контроллеров.

Уточнить перерывы в трансляции воронежцы могут по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02.