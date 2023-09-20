Под Воронежем «Газель» врезалась в трактор

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП,которое произошло 19 сентября в Аннинском районе.

Около 12.00 на 317-м километре автодороги Р-298, по предварительным данным, 29-летний водитель «Газель» не выбрал необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в трактор «Белорус».

В результате ДТП водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали.

За 19 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 104 ДТП, в них пострадали семь человек.