Зампрокурора одного из районов Воронежа перевели в спецпрокуратуру

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Младшего советника юстиции Дениса Азарова освободили от должности заместителя прокурора Левобережного района Воронежа и назначили на должность Воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Приказ 19 сентября 2023 года подписал Генеральный прокурор РФ.

Денис Азаров имеет два образования: высшее юридическое и высшее инженерное. В органах прокуратуры РФ проходит службу с октября 2014 года. Занимал должности помощника прокурора Верхнехавского района, помощника и старшего помощника прокурора Левобережного района Воронежа. С октября 2021 года занимал пост зампрокурора Левобережного района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором Воронежской области. Женат, воспитывает дочь.