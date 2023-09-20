В Воронеже объявили аукцион на размещение 87 елочных базаров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже объявили аукцион на размещение елочных базаров. На торги выставляют 87 торговых точек. В частности, 10 мест в Железнодорожном районе, 36 точек - в Коминтерновском, 16 - в Левобережном, 12 - в Ленинском, восемь - в Советском, пять - в Центральном районе.

Заявки на участие в аукционе принимают с 20 сентября по 4 октября, торги пройдут 24 октября.

Елочные базары будут работать в Воронеже с 19 по 31 декабря. Торговцы должны обустроить торговые точки согласно определенным требованиям. Места должны занимать площадь не более 20 кв.м., иметь ограждение, освещение, средства пожаротушения, вывеску с указанием режима работы и ценами. После окончания срока работы владелец должен вывезти мусор и убрать территорию.

В прошлом году в Воронеже работало 98 елочных базаров.