На IX фестивале «Маршак» в Воронеже свои спектакли покажут 12 театров

Илья Скрипников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны даты и программа IX фестиваля «Маршак». Детский театральный фестиваль традиционно пройдет в Воронеже в дни осенних школьных каникул – с 28 октября по 6 ноября.

Как отметили организаторы, воронежцев ждет 36 показов 13 спектаклей для детей всех возрастных категорий: от самых маленьких (0+) до подростков и молодёжи (16+). Свои постановки на форуме покажут 12 российских театров - среди них такие известные коллективы, как Театр кукол имени Образцова, РАМТ, Пермский Театр-Театр, Театр кукол Республики Карелия, театр «Открытое пространство», Театральный проект 27, Karlsson Haus, театральная площадка MOÑ и другие.

- В фестивальной афише представлены драматический театр, театр кукол, рок-баллада, театр масок, музыкальная сказка, театр-игра и бэби-театр, а также постановки на стыке разных жанров. На «Маршаке» покажут и премьеры, и спектакли, уже отмеченные престижными театральными премиями «Арлекин», «Золотая маска», Международным фестивалем кукольных театров в Измире, - отметил Илья Скрипников, руководитель дирекции Платоновского фестиваля, занимающейся организацией Маршакфеста. - У нас впервые будет такой жанр как рок-баллада: РАМТ привезет интересный спектакль «Остров сокровищ», совершенно нетрадиционный, в эстетике Тима Бертона. Интересную татарскую сказку «Ак буре» покажут артисты из Казани, будет мистическая история «Белая уточка» от театра Образцова и много всего необычного.

Воронежцы увидят спектакли известных режиссеров Дамира Салимзянова, Бориса Константинова, Игоря Казакова, Рузанны Мовсесян, Александры Ловянниковой.

Помимо основной программы на «Маршакфесте» запланирован и бесплатный образовательный блок, мероприятия которого объявят позже.

Полную программу фестиваля «Маршак» мы опубликуем в ближайшее время.