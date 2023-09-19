Вадим Кстенин после реконструкции открыл корпус школы искусств №5 в Воронеже

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Детская школа искусств №5 имени Ю. Б. Романова открылась после капитального ремонта. Обновление было проведено в рамках национального проекта «Культура». Торжественное открытие образовательного учреждения состоялось 19 сентября, рассказали в горадминистрации.

Школу искусств в этот день посетили зампред регионального Правительства Олег Мосолов и глава Воронежа Вадим Кстенин. Также на открытие приехали представители областных профильных департаментов и управлений администрации города. Они пообщались с воспитанниками и их родителями, и оценили результат после ремонта.

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В мэрии отметили, что детская школа искусств №5 – одно из старейших учреждений допобразования Воронежа. Она была основана в 1946 году. Сегодня здесь занимаются свыше тысячи воспитанников по музыкальному, хореографическому, художественному и декоративно-прикладному направлениям. Не так давно учреждению передали бывшее здание вечерней школы. С 60 годов здесь проводился только поддерживающий ремонт, что привело к его обветшанию. Теперь учебное заведение дополнительно сможет принять до 200 детей.

– Благодаря участию в нацпроекте и губернатору мы получили достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы привести школу в подобающий современным стандартам вид. Здесь не просто сделали капитальный ремонт – проведены работы по утеплению здания, переделали фасады, кровлю, сделали косметический ремонт и заменили полностью всю инженерную инфраструктуру. При этом закупили новое оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, договорились с родителями, если будет чего-то не хватать, мы обязательно докупим, – сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Воспитанники уже оценили новые просторные хореографические залы, классы для групповых занятий на гитаре и аккордеоне, отдельную аудиторию ударных и духовых инструментов.

– Многое зависит от преподавателей и наставников, которые будут не только развивать современные направления, но и поддерживать интерес к классическим инструментам, – отметил важную роль педагогов заместитель председателя регионального Правительства Воронежской области Олег Мосолов.

Фото - мэрия Воронежа

По итогам визита Вадим Кстенин заверил, что работа по обновлению детских учреждений дополнительного образования в Воронеже продолжится. Например, в этом году были введены в эксплуатацию пристройка к действующей школе и две новые, одна из которых – Образовательный центр «Содружество», где будет огромный социальный кластер. Там же заложили первый камень для строительства большого детского сада на 600 мест.

– Следующим этапом будет возведение школы искусств. Для нее уже земельный участок подобран. Социальный кластер также будет включать в себя еще и спортивные сооружения – там появится три объекта, где разместятся бассейн, каток и многофункциональный спортивный комплекс. Все это в ближайшие пять лет мы планируем построить. Но важно и поддерживать существующую инфраструктуру. На следующий год мы включили в план капитальный ремонт школы искусств №16, – подытожил мэр.