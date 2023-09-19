15-летнего воронежца отправили в колонию за сбыт наркотиков

Фото из архива Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор по делу о наркосбыте, фигурантами по которому приходят 53-летний мужчина и вовлеченный им в незаконный сбыт наркотиков 15-летний подросток.

Суд установил, что в конце 2020 года старший фигурант, ранее судимый за хищение чужого имущества, склонил к потреблению наркотиков 15-летнего подростка, а затем привлек его к распространению психотропных веществ. Совместно они попытались сбыть синтетические наркотики – мефедрон и амфетамин, но осуществить задуманное им помешали полицейские.

Приговором суда одному назначено наказание в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима, его 15-летнему соучастнику - 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.