Воронежская пенсионерка взяла кредиты под залог дома и перевела деньги мошенникам

По факту мошенничества в полиции возбудили уголовное дело Фото: из архива «КП»

61-летняя жительница Павловска Воронежской области стала очередной жертвой мошенников. В конце августа на телефон женщине позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он сообщил, что на ее банковском счете замечена подозрительная активность и для предотвращения кражи денег необходимо получить максимально одобренный кредит, а затем все деньги перевести на «безопасный счет». Женщина выполнила указания незнакомца и оформила в двух банках два кредита, в том числе и под залог своего дома в Павловске. и перевела все деньги мошенникам.

- После того, как потерпевшая перевела на указанный ей счет миллион рублей, голос собеседника в трубке ухмыльнулся и произнес, что она может считать свой дом потерянным, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Тут женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. За период общения со злоумышленниками она в общей сложности перевела через терминал на их расчетный счет сумму в 1 673 000 рублей.

Сейчас по факту возбудили уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.