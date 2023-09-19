По итогам августа инфляция в Воронежской области ниже общероссийской

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Аналитики выяснили, что в августе 2023 года в Воронежской области инфляция составила 4,33%. Это на 0,78 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Но ниже, чем в целом по России и Центральному федеральному округу.

В воронежском отделении Банка России отметили, что на её ускорение повлияли ослабление рубля, динамика оптовых цен на топливо, а также общее повышение ставок в экономике.

Быстрее, чем год назад, стали дорожать импортные фрукты, например, бананы и апельсины. Выросли издержки у производителей мясной продукции. Предприятиям пришлось больше тратить на корма и оборудование, которые они приобретают за рубежом. Как следствие — увеличились темпы прироста цен на мясо и птицу.

Годовой рост цен на медикаменты ускорился из-за того, что стало дороже обходиться импортное сырьё для производства лекарств.

На мировом рынке дорожали нефть и нефтепродукты. При этом производители ожидали снижения поступлений и пересматривали цены. Розничная стоимость бензина и дизеля выросла вслед за увеличением оптовой.

Напомним, по обновлённому прогнозу регулятора, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%. Чтобы ограничить масштаб её отклонения вверх от цели и вернуть к 4% в 2024 году на последнем заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых.

Регулятор будет удерживать её на повышенном уровне в течение достаточно длительного времени. Это необходимо для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий людей и бизнеса.