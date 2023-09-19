Под Воронежем родные погибшего на предприятии водителя добились компенсации

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Прокуратура Калачеевского района предъявила в суд иск к ООО «Русское поле» о компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего в результате несчастного случая на производстве работника. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 19 сентября.

Трагедия произошла в июне 2023 года. Погибший работал водителем в компании, которая занималась сельским хозяйством. В тот день он ремонтировал «КАМаз». Во время производства работ был травмирован и скончался в скорой помощи.

У него остались мать и брат-инвалид, в защиту прав которых выступила прокуратура района. Суд удовлетворил исковые требования. В пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Кроме того, по ходатайству прокурора района судом вынесено частное определение в адрес ООО «Русское поле» об устранении выявленных нарушений требований охраны труда и недопущению их в дальнейшем.