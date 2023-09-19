Житель воронежского села вырастил на своем участке 50 кустов конопли

Фото ГУ МВД о области Фото: Предоставлено

Хорошо ухоженную грядку конопли обнаружили полицейские на личном участке 41-летнего жителя села Новомарковка Кантемировского района. Незаконное культивирование 50 запрещенных растений выявили во время осмотра территории частного дома на улице Свободы.

Обнаруженные кусты изъяли и отправили на экспертизу. Она подтвердила, что растения являются наркосодержащими.

- В отделе полиции задержанный, ранее судимый за аналогичные и имущественные преступления, дал признательные показания и пояснил, что культивировал коноплю, добросовестно поливая и очищая ее от сорняков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до 2 лет лишения свободы.