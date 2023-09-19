В Воронеже водитель ограбил велосипедиста за плохое вождение

Фото из архива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 34-летний воронежец ехал на велосипеде в районе Центрального автовокзала. Навстречу ему двигался ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета. Водителю не понравилась манера вождения обладателя двухколесного транспорта, и он решил того повоспитывать. Для этого мужчина развернул автомобиль, при этом налетел на препятствие и смял заднюю часть «семерки». Разъяренный этим обстоятельством мужчина во всех бедах в грубой форме обвинил велосипедиста.

- Угрожая велосипедисту физической расправой, мужчина отнял у него наушники и гарнитуру в качестве компенсации за техническое повреждение транспортного средства. Причиненный ущерб составил около трех тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Потерпевший срочно отправился в полицию, где по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, которого задержали по месту жительства и доставили в отдел. В полиции задержанный дал признательные показания и объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. По факту возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. А пока он находится в изоляторе.