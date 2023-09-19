Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:57

В Воронеже водитель ограбил велосипедиста за плохое вождение

Разгневанный воронежский водитель отнял у велосипедиста наушники и гарнитуру
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 34-летний воронежец ехал на велосипеде в районе Центрального автовокзала. Навстречу ему двигался ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета. Водителю не понравилась манера вождения обладателя двухколесного транспорта, и он решил того повоспитывать. Для этого мужчина развернул автомобиль, при этом налетел на препятствие и смял заднюю часть «семерки». Разъяренный этим обстоятельством мужчина во всех бедах в грубой форме обвинил велосипедиста.

- Угрожая велосипедисту физической расправой, мужчина отнял у него наушники и гарнитуру в качестве компенсации за техническое повреждение транспортного средства. Причиненный ущерб составил около трех тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Потерпевший срочно отправился в полицию, где по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, которого задержали по месту жительства и доставили в отдел. В полиции задержанный дал признательные показания и объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. По факту возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. А пока он находится в изоляторе.