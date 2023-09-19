В Воронежской области 21-летний парень насмерть забил супруга своей бабушки

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Трагедия произошла в поселке Колодезный Каширского района в мае. 21-летний парень во время застолья убил стеклянной банкой и ножом супруга бабушки. Об этом 19 сентября рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

По версии следствия, мужчины распивали спиртное в доме на улице Победы. Во время ссоры молодой человек начал избивать 62-летнего мужчину руками, а затем стеклянной банкой. После этого схватил нож и начал им резать ноги потерпевшему.

От полученных травм мужчина скончался. После чего парень позвонил друзьям и рассказал о случившемся, а те вызвали полицию.

После задержания молодого человека выяснилось, что в конце марта он угрожал соседке убийством, показывая нож, и уничтожил и повредил ее имущество на 150 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Их направили в суд.