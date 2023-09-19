Игрушечная граната взорвалась в руках дедушки на глазах у внуков в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Игрушечная граната взорвалась в руках у воронежца, когда он демонстрировал ее внукам. Поражающие элементы причинили ему повреждения. Врачи расценили их как причинившие вред здоровью средней степени тяжести. После этого мужчина подал на организацию, которая продавала игрушку, в суд.

Как следует из материалов дела, приобрела гранату 23 февраля дочь истца в одном из магазинов в Воронеже. Мужчина также указал, что множество этих изделий лежат на витрине возле кассы. Их может приобрести любой человек, в том числе ребенок. Причем, изделия продаются без какой-либо информации для потребителя: не указана страна-изготовитель и фирма, отсутствует информация по эксплуатации, нет предупреждающих надписей о взрывоопасности.

Кроме того, к игрушке не прилагалась инструкция по использованию, а продавцы ни о чем не предупредили.

Ленинский райсуд 17 мая исковые требования мужчины удовлетворил частично. С организации взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и штраф в размере 100 тысяч. Всего истцу должны заплатить 300 тысяч.

Компания подала апелляцию. Воронежский облсуд оставил без изменения решение райсуда.