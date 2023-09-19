В Воронежской области до 9 октября продлили запрет на проезд по федеральной трассе

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Воронежской области предупредили автомобилистов, что в регионе продллили ограничения на проезд по участку трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову). Об этом стало известно из официального сообщения 19 сентября.

Напомним, на участке км 450+530 – км 451+650 федеральной автодороги Р-22 «Каспий» идет восстановление канализационных колодцев. Работы проводит борисоглебский МУП «Очистные сооружения».

Из-за того, что график начала работ был сдвинут, то продлили еще на 2,5 недели запрет на движение всех видов транспорта по этому участку. Ориентировочно он действует до 9 октября.

Объезд закрытого участка осуществляется через улицу Юбилейная – улицу 217-й Стрелковой дивизии – улицу Чкалова Борисоглебска.