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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:36

В Воронежской области до 9 октября продлили запрет на проезд по федеральной трассе

На участке идет восстановление канализационных колодцев
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Воронежской области предупредили автомобилистов, что в регионе продллили ограничения на проезд по участку трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову). Об этом стало известно из официального сообщения 19 сентября.

Напомним, на участке км 450+530 – км 451+650 федеральной автодороги Р-22 «Каспий» идет восстановление канализационных колодцев. Работы проводит борисоглебский МУП «Очистные сооружения».

Из-за того, что график начала работ был сдвинут, то продлили еще на 2,5 недели запрет на движение всех видов транспорта по этому участку. Ориентировочно он действует до 9 октября.

Объезд закрытого участка осуществляется через улицу Юбилейная – улицу 217-й Стрелковой дивизии – улицу Чкалова Борисоглебска.