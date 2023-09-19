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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:02

Утром во вторник 19 сентября Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Коллапс на дорогах вызвали несколько аварий
Источник:kp.ru
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже во вторник, 19 сентября, город в утренний час-пик сковали пробки в 7 баллов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Заторам поспособствовали сразу несколько аварий, которые произошли в разных районах города. Одна из них на Северном мосту в сторону центра. Из-за этого «стоит» Остужевское кольцо. Другая на улице Ленина, не доезжая до остановки Работница. Третья – на Московском проспекте, недалеко от пересечения с ул. Хользунова.

Подстаивают также улицы Урицкого и Транспортная, плехановская и 9 января. Парарализованы 20-летия октября и Ворошилова.