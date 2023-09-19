Утром во вторник 19 сентября Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже во вторник, 19 сентября, город в утренний час-пик сковали пробки в 7 баллов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Заторам поспособствовали сразу несколько аварий, которые произошли в разных районах города. Одна из них на Северном мосту в сторону центра. Из-за этого «стоит» Остужевское кольцо. Другая на улице Ленина, не доезжая до остановки Работница. Третья – на Московском проспекте, недалеко от пересечения с ул. Хользунова.

Подстаивают также улицы Урицкого и Транспортная, плехановская и 9 января. Парарализованы 20-летия октября и Ворошилова.