Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Воронежской области

18 сентября был опубликован указ Владимира Путина о присвоении звания «Мать-героиня» женщинам России. Седи них - Валентина Стовпивская из Воронежской области. Согласно документу, опубликованному 18 сентября, она удостоена высокого звания.

Известно, что Валентина Стовпивская - уроженка Киргизии. Она сначала с семьей переехала в Тверскую область, а затем - в Воронежскую. Сейчас они проживают в Каширском районе под Нововоронежем. В их семье воспитывается 13 детей.

Почетное звание Валентине Стовпивской президент РФ присвоил «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».