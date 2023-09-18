Воронежский «Буран» победил казанский «Барс» и поднялся на четвертое место

Только что Егор Жданов забросил третью шайбу, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде матча в Казани «Буран» владел ощутимым преимуществом. И забросил две шайбы, очень похожие друг на друга. И Илья Епищев на второй минуте, и Дмитрий Колготин на 15-й скорее запихнули шайбу в ворота, чем забили ее. Воронежские хоккеисты просто царствовали в эти мгновения на пятачке «Барса».

Второй период получился равным. Сначала на 27 минуте Егор Жданов порадовал болельщиков «Бурана» ставшим неожиданным для вратаря «Барса» броском. Тем самым он реализовал пока только в третий раз в сезоне для «ураганных» численное преимущество – 3:0. Однако сухим после двух периодов Никита Лысенков не остался. И в этом есть частично и его вина. Никита не успел прикрыть угол, когда Олег Качеловский на 34 минуте стремительно объехал ворота и буквально завел туда шайбу. 3:1 – так закончился второй период.

Уже в самом начале третьего периода Всеволод Альметкин сократил разрыв в счете до минимума – 3:2. А потом хозяева льда еще и получили преимущество в пять игроков против трех на целую минуту после двух подряд удалений «ураганных». Однако реализовать такое весомое большинство не удалось. В третьем периоде хоккеисты «Барса» уже диктовали игру, однако «Буран» выстоял. Счет не изменился – 3:2.

«Буран» набрал уже десять очков и поднялся на четвертое место. Теперь «ураганные» возвращаются в Воронеж. Впереди первый матч домашней серии против пермского «Молота», пока занимающего 19 место с шестью очками в активе. Он состоится 22 сентября, игра начнется в 19.00.