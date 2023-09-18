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НовостиЗвезды18 сентября 2023 16:46

Артисты театра кукол прочтут воронежцам сказки Пушкина под открытым небом

Послушать их можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 сентября театр кукол примет участие в акции «Воронежская литературная осень». Во внутреннем дворике театра артисты прочтут сказки Пушкина под музыку Чайковского, Шуберта, Римского-Корсакова, Бетховена и других композиторов. Возле скульптурной группы пушкинских героев прозвучат произведения поэта «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и о работнике его Балде».

- Чтобы пушкинский текст был понятен и малышам, в начале выступления артисты расскажут о значении архаизмов, встречающихся в сказках, - рассказали подробности в театре.

В уличном проекте примут участие актеры Дарья Ефанова, Михаил Каданин, Михаил Кошелев, Анна Лужецкая, Ася Рожкова, Владимир Руднев, Надежда Семенова, Юлия Скворцова и Сергей Шамамян. Аккомпонировать будет камерный состав симфонического оркестра Воронежского концертного зала под управлением дирижера Евгения Мингалева.

Начало события в 18.00, вход свободный. 6+