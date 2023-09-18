В воронежском парке имени Бунина украли 6 только что высаженных горных сосен

фото мэрии Воронежа

Подрядчики, занимающиеся благоустройством восстановленного сквера имени Бунина, что напротив мэрии Воронежа, написали заявление в полицию о краже нескольких дорогостоящих саженцев. Буквально недавно зеленую зону украсили горными соснами, как уже шесть саженцев не досчитались - их украли за две ночи. Для справки, согласно смете озеленения сквера, саженец горной сосны «Мини Мопс» стоит около 2,7 тыс рублей.

- Судя по записям видеокамер, это совершает один и тот же человек, и мы хотели бы попросить органы полиции оказать нам помощь в его поисках. Если так дальше пойдет, вскоре ничего не останется от того прекрасного, что было создано, - отметила вице-мэр Воронежа Людмила Бородина.

Согласно методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, вред, причиненный незаконным уничтожением посадок, составил 125,6 тыс рублей.