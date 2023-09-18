В Воронеже с начала года украли более 200 канализационных люков

фото «РВК-Воронеж»

В Воронеже по-прежнему высок уровень краж крышек канализационных и водопроводных колодцев. По данным Водоканала, с начала 2023 года кто-то «приделал ноги» более 200 люков (для сравнения, в 2022-м в городе украли 748 люков).

Всего с начала 2023 года специалисты «РВК-Воронеж» установили 1689 новых крышек канализационных и водопроводных колодцев на городских сетях (из них 1251 легких полимерных люков и 438 чугунных). Поврежденность и отсутствие люков проверяют обходчики водоканала.

На ремонт одного колодца с заменой люка требуется от пяти до 40 тысяч рублей.

- По всем кражам поданы обращения в полицию. В этом году возбуждено одно уголовное дело по факту попытки кражи люков в отношении двух лиц, - сообщили в «РВК-Воронеж».

Об открытых колодцах нужно сообщать по телефону вызова экстренных служб 112, либо обращаться в контакт-центр водоканала 206-77-06.