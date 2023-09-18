Сбер проведет демодень акселератора Sber500 с использованием технологий расширенной реальности

В основу концепции демодня легла идея формата elevator pitch («презентация в лифте»), то есть попытка заинтересовать инвестора за полторы-две минуты. Также в шоу будут задействованы ещё три формата: napkin pitch (предложение для стартапа подписывается прямо на салфетке в кафе), taxi pitch (водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору) и airport pitch (основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта).

Каждый формат будет проходить в виртуальных локациях, созданных с помощью технологий расширенной реальности (XR). Впервые на сцену вместе командами выйдут реальные инвесторы и руководители корпораций, которые, если представленные стартапы их заинтересуют, сделают их основателям предложения сразу после питчей. На участие в четвёртой волне претендовали 1250 технологических стартапов из 36 стран. 150 команд прошли двухнедельный образовательный онлайн-интенсив, а 25 лучших команд из России, Индии и Турции прошли в основную программу акселератора и выступят с презентациями своих продуктов на демодне.

В отборе финалистов приняли участие представители Сбера и более 30 партнёров акселератора — крупных технологических компаний и инвестиционных фондов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Технологические предприниматели — главные драйверы экономического развития, и чем быстрее развиваются технологии — тем заметнее их роль. Инновационные решения, которые мы черпаем в акселераторе, применяются и в самом Сбере, и в нескольких десятках крупнейших российских корпораций. Уверен, что в ходе демодня команды удивят нас полётом фантазии с предпринимательским чутьём, а потенциальные партнёры и инвесторы оценят их по достоинству. Впечатляет международный охват четвёртой волны: претенденты представляли 36 стран мира, финалисты — три страны. Это не только свидетельствует о высочайшем уровне конкуренции при отборе, но и демонстрирует глобальные перспективы стартапов- выпускников акселератора».

Текущий сезон Sber500 стал самым продолжительным за историю акселератора: команды стартапов работали с экспертами 15 недель. Обучение состояло из лекций по маркетингу, продажам, масштабированию бизнеса, работе с командой, фандрайзингу, подготовке питчей. К стартапам были прикреплены индивидуальные менторы с опытом работы в международных корпорациях и компаниях-«единорогах» со всего мира. Каждый стартап провёл в работе с менторами по 160 часов. Демодень Sber500 пройдёт 22 сентября с 14:30. Ознакомиться с выступающими стартапами и посмотреть трансляцию можно на сайте проекта.