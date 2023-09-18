Под Воронежем курьер-иностранец забрал у пенсионерки 107 тысяч рублей

Себе за услуги подозреваемый оставил пять тысяч, а остальную сумму успел перевести аферистам по номеру банковского счета. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нововоронежу задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 86-летней женщины. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Им оказался 24-летний ранее не судимый уроженец среднеазиатской республики. По данным следствия, мужчина прибыл в Нововоронеж, где ждал указания с адресом пенсионерки. «Подработку» в роли курьера он нашел в одном из мессенджеров.

14 сентября этого года на телефон потерпевшей позвонил лже- сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала ДТП. Далее собеседник предложил откупить родственницу за деньги. Приехавшему на такси мужчине пенсионерка отдала 107 тысяч рублей. Женщина через 40 минут позвонила дочери и узнала, что у нее все в порядке.

В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что себе за услуги оставил пять тысяч, а остальную сумму успел перевести аферистам по номеру банковского счета. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.