Воронежские спасатели показали на видео взрыв 100-килограммовой бомбы

скриншот из видео kuvogo.e-gov36.ru

В Воронежской области спасатели показали на видео уничтожение мощной бомбы времен Великой Отечественной войны. 100-килограммовый снаряд обнаружили в районе Отрожки, на окраине Воронежа. При прокладке трубопровода через лес три ржавых боеприпаса выкопал экскаваторщик - авиабомбу и два артснаряда калибром 100 и 152 мм.

Взрывотехники аварийно-спасательной службы Воронежской области ликвидировали опасные находки на специальном полигоне в Погоново. Для этого вырыли огромную яму, в нее сложили боеприпасы, сверху заложили заряд. Подрыв прошел штатно, боеприпасы уничтожены, разлет осколков составил порядка 300 метров, из людей никто не пострадал.