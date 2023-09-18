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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:40

Воронежские спасатели показали на видео взрыв 100-килограммовой бомбы

За раз уничтожили три боеприпаса 75-летней давности
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из видео kuvogo.e-gov36.ru

скриншот из видео kuvogo.e-gov36.ru

В Воронежской области спасатели показали на видео уничтожение мощной бомбы времен Великой Отечественной войны. 100-килограммовый снаряд обнаружили в районе Отрожки, на окраине Воронежа. При прокладке трубопровода через лес три ржавых боеприпаса выкопал экскаваторщик - авиабомбу и два артснаряда калибром 100 и 152 мм.

Взрывотехники аварийно-спасательной службы Воронежской области ликвидировали опасные находки на специальном полигоне в Погоново. Для этого вырыли огромную яму, в нее сложили боеприпасы, сверху заложили заряд. Подрыв прошел штатно, боеприпасы уничтожены, разлет осколков составил порядка 300 метров, из людей никто не пострадал.