Воронежцы услышали микс барокко и современной музыки в одном концерте

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечер изысканной музыки подарил зрителям Платоновского фестиваля 17 сентября Московский оркестр Musica Viva. Коллектив привез программу, в которой филигранно совместил старинное барокко и музыку XX века - Корелли, Джеминиани, Хиндемита, Бриттена.

- Поскольку Платонов писал в XX веке, мы обязательно включили в концерт музыку его современников, а в другой части решили играть старинную - на контрасте, чтобы показать разную эстетику полярных стилей - барокко и современной. К тому же в произведениях Хиндемита и Бриттена есть отсылки, намеки на барокко. Нам кажется, это хорошо сочетается, - отметил худрук и дирижер коллектива Александр Рудин.

Из барочных произведений музыканты сыграли два concerto grosso - Арканджело Корелли и Франческо Джеминиани. Красивые, искрящиеся радостью произведения.Что интересно, во втором дирижер занял место за виолончелью.

- В этом нет ничего необычного - до XIX века не было дирижеров. Какую-то музыку просто нужно играть без него. Вообще есть огромный пласт музыкальных произведений, которые играют без дирижера, - отметил Александр Рудин. - Но это, конечно, требует дисциплины слуха, внутренней заряженности и собранности. Так-то проще, когда дирижер распределяет ответственность между всеми... Музыка - искусство живое. И при всей известной догматичности, обусловленной нотами, у нас есть большой элемент импровизации. В процессе репетиций мы обмениваемся мнениями, каждый вправе высказать свое и поучаствовать в интерпретации. Мы стараемся в коллективе взаимодействовать на равных.

Как отметила директор оркестра Марина Бутир, коллектив все время находится в поиске новых произведений, новых подходов.

- Мы ищем что-то такое, чтобы не повторять сами себя! - сказала она.