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НовостиСпорт18 сентября 2023 11:17

Воронежский студент стал призером всероссийского турнира по боксу

Сергей Поляков выступал в весе до 81 кг
Алексей СЕРГУНИН
Сергей Поляков. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Сергей Поляков. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В поселке Агой Туапсинского района завершились всероссийский турнир по боксу среди студентов - соревнования Национальной студенческой лиги в дивизионе «Бакалавр».

Воронежскую область представлял воспитанник спортивного клуба имени МС СССР по боксу Виктора Жердева Сергей Поляков. Студент 4-го курса кафедры единоборств ВГАС завоевал серебряную медаль в весе до 81 кг.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, спортсменка из райцентра Воронежской области завоевала бронзу на юниорском первенстве России по боксу.