Воронежский студент стал призером всероссийского турнира по боксу

Сергей Поляков. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В поселке Агой Туапсинского района завершились всероссийский турнир по боксу среди студентов - соревнования Национальной студенческой лиги в дивизионе «Бакалавр».

Воронежскую область представлял воспитанник спортивного клуба имени МС СССР по боксу Виктора Жердева Сергей Поляков. Студент 4-го курса кафедры единоборств ВГАС завоевал серебряную медаль в весе до 81 кг.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, спортсменка из райцентра Воронежской области завоевала бронзу на юниорском первенстве России по боксу.