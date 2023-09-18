Воронежцев приглашают участвовать в олимпиаде по пожарной безопасности

Олимпиада пройдет с 20 сентября по 26 октября. Фото: c сайта вдпо.рф.

Жителей Воронежской области всех возрастов приглашают поучаствовать в III Всероссийской электронной олимпиаде по пожарной безопасности. Она стартует 20 сентября. В ней вы можете проверить свои знания о профилактике пожаров, истории пожарной охраны и ее героических работников.

Олимпиада для младшей группы (до 10 лет) пройдет с 20 сентября по 4 октября 2023 года; для средней 11-15 лет) - с 5 по 16 октября, для старшей от 16 лет – с 17 по 26 октября.

Каждому участнику олимпиады вручат сертификат общероссийского образца. А победители получат грамоты и дипломы.

Правила участия в олимпиаде вы можете узнать здесь.

Для знатоков дела борьбы с огнем пройдут еще и увлекательные квесты в рамках проекта «Пожарно-техническая выставка». Их участники могут получить сертификат либо диплом всероссийского образца.

КАЛЕНДАРЬ КВЕСТОВ:

4–8 октября - «Знатоки истории пожарной охраны. Республика Коми»

18–22 октября - «Знатоки истории пожарной охраны. Костромская область»

8–12 ноября - «Знатоки истории пожарной охраны. Пермский край»

29 ноября – 3 декабря - «Знатоки истории пожарной охраны. Тюменская область»

13–17 декабря - «Знатоки истории пожарной охраны. Кировская область».

Подробнее о проекте можно узнать на этой странице.