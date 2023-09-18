В Воронеже неделю будут проверять маршрутные автобусы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже Госавтоинспекция начала акцию «Автобус». С 18 по 24 сентября проводят проверки общественного транспорта и его водителей.

Профилактические мероприятия начали из-за неудовлетворительной статистики: только за восемь месяцев текущего года в Воронеже зарегистрировали 91 ДТП с участием маршруток, в которых четыре человека погибли и 113 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы будут отслеживать наличие соответствующих документов на управление транспортными средствами, законность осуществления перевозок, соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности дорожного движения.

- Особое внимание будет уделено проверкам исправности рулевого управления, тормозной системы, состояния колес и шин. При выявлении нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов, транспортные средства будут задержаны в установленном порядке, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.