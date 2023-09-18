Воронежцы стали призерами первенства России по автокроссу

Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

16 сентября в Воронеже финишировало первенство России по автокроссу. В активе хозяев две серебряные медали. Максим Дорохов стал вторым в личном зачете, а наша команда, в состав которой помимо Максима входят Иван Лапин, Лев Брагин и Кирилл Коровин, также расположилась на второй ступени пьедестала.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, команда воронежских пилотов заняла второе место в чемпионате России по автокроссу. Победителями стали спортсмены из клуба «ЦСКА» (Москва). Третьими стали пилоты команды «Камаз-мастер Юниор» (Набережные Челны).