В центре Воронежа обнаружили труп женщины

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Следователи проводят доследственную проверка по факту обнаружения трупа женщины в центре Воронежа. Тело несчастной нашли 18 сентября на проспекте Революции, 14в – в районе Благовещенского храма. Пока личность умершей не установили.

- Тело без видимых следов насильственной смерти. Следователь провел осмотр места происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти погибшей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.