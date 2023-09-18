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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:53

В центре Воронежа обнаружили труп женщины

Следователи начали проверку после найденного тела женщины на центральной улице Воронежа
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи проводят доследственную проверка по факту обнаружения трупа женщины в центре Воронежа. Тело несчастной нашли 18 сентября на проспекте Революции, 14в – в районе Благовещенского храма. Пока личность умершей не установили.

- Тело без видимых следов насильственной смерти. Следователь провел осмотр места происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти погибшей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.