В центре Воронежа перевернулась «Тойота»

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 17 сентября, примерно в 22:20 у дома №66 по улице Плехановской 23-летний водитель «Киа Спектры», на перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Тойоте Королле» под управлением 20-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате автомобили столкнулись, а «Тойота» перевернулась. К счастью, обошлось без пострадавших, хотя машины получили механические повреждения. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем в столкновении «Дэу Нексии» и «Гранты» пострадали три человека.