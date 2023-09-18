Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:05

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней воронежца поместили в СИЗО

Расследование уголовного дела продолжается
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый пробудет в изоляторе как минимум до 6 ноября.

Подозреваемый пробудет в изоляторе как минимум до 6 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 сентября суд заключил под стражу 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступлений по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) и п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование). Об этом информирует пресс-служба воронежского Следкома.

6 сентября в Борисоглебске злоумышленник, применив электрошокер и физическую силу, напал на несовершеннолетнюю, похитил ее имущество, а затем изнасиловал. После этого он скрылся с места преступления. Во взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции его задержали в Москве. Он пробудет в изоляторе как минимум до 6 ноября. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение подозреваемому.