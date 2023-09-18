Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней воронежца поместили в СИЗО

Подозреваемый пробудет в изоляторе как минимум до 6 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 сентября суд заключил под стражу 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступлений по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) и п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование). Об этом информирует пресс-служба воронежского Следкома.

6 сентября в Борисоглебске злоумышленник, применив электрошокер и физическую силу, напал на несовершеннолетнюю, похитил ее имущество, а затем изнасиловал. После этого он скрылся с места преступления. Во взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции его задержали в Москве. Он пробудет в изоляторе как минимум до 6 ноября. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение подозреваемому.