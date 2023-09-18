В воронежской парикмахерской умер 73-летний мужчина

Труп направлен в СМЭ, причина смерти будет установлена по ее результатам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 17 сентября, в Воронеже в парикмахерской, расположенной в доме №14 по улице Куколкина, произошел трагический инцидент.

Один из посетителей, 73-летний мужчина, во время стрижки почувствовал себя плохо и умер.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, тело было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти.

- Труп направлен в СМЭ, причина смерти будет установлена по ее результатам.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в маршрутке № 10 в Воронеже умерла женщина. Ей было 74 года.