Новый тренер воронежского «Факела» хочет привить команде более атакующий футбол

Сергей Ташуев. Скриншот видео. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Накануне, 17 сентября, воронежский «Факел» разошелся миром в Екатеринбурге с местным «Уралом» (0:0) в рамках 8-го тура российской футбольной Премьер-лиги.

Эта встреча стала дебютной для нового главного тренера «неугасаемых» Сергея Ташуева.

- Не могу сказать, что я пришел в «убитую» команду. Нет, она в нормальном состоянии – и физическом, и ментальном, - признался 64-летний специалист.

Ташуев пообещал добавить игре воронежского клуба атакующих красок.

- Минувшие восемь дней работали в своем направлении, чтобы быть более атакующими, доминантными и агрессивными. Ведь футбол красен голами.

При этом новый рулевой «Факела» поблагодарил за эмоции воронежских болельщиков, 103 из которых приехали поддержать команду в столицу Урала.

- Мы чувствовали их дыхание, что тоже немаловажно, и благодарим за поддержку.

Впереди у воронежской команды матч на Кубок России против «Оренбурга» на выезде 21 сентября, начнется он в 17:15. А в чемпионате следующую игру «Факел» проведет 25 сентября в Воронеже против казанского «Рубина». Начнется она в 19:00.