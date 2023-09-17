Воронежские акробатки завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях

Наша серебряная тройка. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Воронежские спортсменки привезли медали со Всероссийских соревнований по спортивной акробатике памяти Заслуженного тренера СССР почетного гражданина Краснодара Геннадия Карповича Казаджиева. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Турнир проходил в Краснодаре, он завершился 15 сентября. За победу боролись более 450 спортсменов из 16 регионов России. Тем весомее успех наших акробаток, выступавших в возрастной категории 13-19 лет. По итогам соревнований тройка воронежских спортсменок в составе Кристины Ворониной, Анастасии Иволгиной и Вероники Панковой заняла второе место.