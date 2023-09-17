В Воронеже поймали юного пособника мошенников, придумывающих ДТП

Оперативники задержали пособника мошенников в Воронеже. Фото: из архива «КП»

В Лискинском районе за помощью к полицейским обратилась 87-летняя женщина. Пенсионерка рассказала о том, как стала жертвой мошенников.

В один далеко не прекрасный для пожилой женщины день ей позвонил незнакомец, представившийся полицейским. И заявил, что ее дочь попала в ДТП, в нем пострадал человек. А чтобы решить ее проблемы, якобы нужны 100 тысяч рублей.

Через некоторое время домой к 87-летней женщине в село Селявное-1 на такси приехал молодой человек, которому она передала деньги. Но почти тут же к матери приехала ее дочь, которая, понятное дело, ни в какую аварию не попадала. Пенсионерка рассказала ей о том, как ее нагло «развели». Пособник мошенников еще не успел уехать на такси. Дочь пожилой женщины начала кричать и звать на помощь. Тогда юный помощник аферистов выбросил сверток с деньгами в окно и уехал.

Вскоре личность пособника мошенников установили. Им оказался 18-летний житель Новоусманского района. Оперативники задержали его в Воронеже. И возбудили уголовное дело по статье, карающей за попытку мошенничества. Не исключено, что молодой человек причастен к аналогичным преступлениям в Курской и Белгородской областях.

Напомним, 16 сентября, воронежской пенсионерке мошенник так затуманил голову, что она фактически подарила ему 2,6 миллиона рублей, состоящие не только из ее сбережений, но и из денег, взятых в кредит.