В Воронеже пенсионерка подарила мошенникам 2,6 миллиона рублей

Мошенник «разводил» пожилую женщину три недели, потом перестал отвечать на звонки, и пенсионерка обратилась в полицию. Фото: из архива «КП»

В субботу, 16 сентября, за помощью к полицейским обратилась 70-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа. Пенсионерка рассказала, что 26 августа ей позвонил незнакомец, представившийся работником службы безопасности банка. Он заявил, что к счету пожилой женщины получили доступ мошенники, и они якобы хотят оформить на ее имя кредит. Чтобы этого избежать, звонивший посоветовал опередить аферистов. И самой взять кредит, и потом эти деньги вместе со своими сбережениями перевести на «безопасные счета».

Женщина выполнила все указания незнакомца. Это заняло у нее немало времени – только 16 сентября она перевела все деньги – 2,6 миллиона рублей. После чего, конечно, «благодетель» и сам звонить перестал и телефон перестал брать.

- Всего 16 сентября от действий мошенников пострадали 13 человек, еще у пятерых похищены деньги с банковских карт. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 7 460 000 рублей. Возбуждены уголовные дела, по статьям УК, карающим за мошенничество и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.