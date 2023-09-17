В парке «Орленок» заработала фотовыставка Воронежского заповедника

Выставка вызывает интерес и у пожилых, и у юных воронежцев. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В парке «Орленок», расположенном в центре Воронежа, открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Василия Пескова.

На одной из аллей «Орленка» разместили стенды с фотографиями, иллюстрирующими жизнь заповедника. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В числе первых посетителей выставки была руководитель управления экологии городской администрации Галина Воробьева.

– Новое уличное выставочное пространство, которое подготовили в парке «Орленок», будет способствовать экологическому просвещению горожан, - уверена Галина Леонидовна. - Очень символично, что первая выставка посвящена 100-летней истории Воронежского заповедника. Познакомившись на стендах с архивными материалами и фотографиями, понимаешь уникальность этой старейшей заповедной территории, которая является достоянием не только Воронежа, но и России в целом. Надеюсь, что выставка украсит наш парк, будет интересна и познавательна для горожан и гостей Воронежа.

Галина Воробьева (вторая справа) уверена, что выставка украсила парк. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Специалисты Воронежского заповедника провели для посетителей парка познавательную викторину с розыгрышем призов.

Выставка будет проходить до конца октября.