Жители района под Воронежем сообщили о лежащем у остановки беспилотнике

В одном из воронежских пабликов разместили пост, в котором сообщают о лежащем возле одной из остановок в Новоусманском районе беспилотнике. Аппарат заметили около 7 утра в воскресенье, 17 сентября.

В администрации Новоусманского района заявили, что никаких инцидентов, связанных с беспилотниками, за прошедшие сутки не было. В то же время предназначение обнаруженного аппарата сейчас выясняют.

Напомним, недавно выбранный на второй срок губернатор Александр Гусев призывает жителей Воронежской области сообщать об обнаруженных беспилотниках при помощи специального приложения.