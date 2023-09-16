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НовостиОбщество16 сентября 2023 16:53

В Воронеже оштрафуют троих водителей на 1500 рублей за парковку в неположенном месте

Владельцам еще придется раскошелиться на оплату штрафстоянки эвакуированных машин
Ярослав ИВАНОВ
фото из телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

фото из телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

Сотрудники ГИБДД эвакуировали три иномарки со Студенческой, 10, где остановка запрещена. Владельцев «Деу Нексия», «Мерседес Е200», «Мазда СХ 9» оштрафуют.

- За невыполнение требования дорожного знака «Остановка запрещена» нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей, а также траты за эвакуацию и хранение транспортного средства на штрафстоянке, - сообщилив Госавтоинспекции Воронежской области.

Проверку госавтоинспекторы провели после поступившей в чат-бот @Bespredelu_net36_bot информации от местных жителей, в результате автомобили эвакуировали.