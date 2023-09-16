В Воронеже оштрафуют троих водителей на 1500 рублей за парковку в неположенном месте

фото из телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

Сотрудники ГИБДД эвакуировали три иномарки со Студенческой, 10, где остановка запрещена. Владельцев «Деу Нексия», «Мерседес Е200», «Мазда СХ 9» оштрафуют.

- За невыполнение требования дорожного знака «Остановка запрещена» нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей, а также траты за эвакуацию и хранение транспортного средства на штрафстоянке, - сообщилив Госавтоинспекции Воронежской области.

Проверку госавтоинспекторы провели после поступившей в чат-бот @Bespredelu_net36_bot информации от местных жителей, в результате автомобили эвакуировали.