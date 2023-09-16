Под Воронежем младший брат обокрал квартиру старшего

Кантемировский райсуд условно осудил 20-летнего местного жителя за кражу у родственника.

Инцидент произошел в апреле. Мужчина уехал в другой город на заработки, а ключи от квартиры оставил бабушке. Женщина плохо себя чувствовала и попросила младшего внука проверить квартиру на сохранность вещей. Парень не просто проверил квартиру, а за несколько дней вынес оттуда шуруповерт в кейсе, набор бит, духовой шкаф, телевизор с пультом управления и микроволновую печь.

Как потом признался фигурант, вещи он продал местным жителям, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Старший брат оценил ущерб в сумму более 19 500 рублей. Позднее полицейские нашли часть похищенного и возвратили потерпевшему. Подсудимый извинился перед родственником и полностью возместил ущерб.

Молодому человеку назначили условный срок в один год и восемь месяцев с двухлетним испытательным сроком.