В Воронеже с вечера 16 сентября до вечера 17 сентября перекроют движение на нескольких улицах

В Воронеже с вечера 16 сентября перекроют несколько участков улиц, сообщили в мэрии. Ограничения связаны с мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения.

Уже с 21.00 субботы, 16 сентября, до 16.00 воскресенья, 17 сентября будет запрещена парковка на участках улицы Бахметьева - от дома №3а до дома №7 и от дома № 10а до дома №21, улицы Космонавтов - от дома №46 до дома №22а и от дома № 27а до дома № 22/4.

С полуночи 17 сентября до 16.00 воскресенья будет запрещено движение транспорта на участках улицы Бахметьева - от дома № 3а до дома №7 и от дома №10а до дома №21.

Автомобилистам придется учитывать пути следования и парковки.