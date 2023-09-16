День города в Воронеже стартовал с занятий спортом

Фото мэрии Воронежа

Сегодня, 16 сентября, Воронеж отмечает свое 437-летие. И чтобы доказать, что в столице Черноземья живут люди бодрые и спортивные, празднование началось с… утренней зарядки! Она прошла на сцене у кинотеатра «Спартак».

А провела ее гордость Воронежской области - Олимпийская чемпионка, почетный гражданин, одна из самых титулованных наших спортсменок Ангелина Мельникова с тренерами и юными воспитанниками ее клуба по спортивной гимнастике.

– Мы хотим поздравить жителей нашего прекрасного города, моего любимого родного города, с этим прекрасным, замечательным праздником. Сегодня мы для вас проведем небольшую зарядку для того, чтобы просто размяться и поднять вам настроение. Я надеюсь, что этот прекрасный праздничный день вы проведете с положительными эмоциями, и они продлятся вас до конца дня, – сказала Ангелина.

Наклоны, прыжки и приседания с удовольствием выполняли и малыши, и взрослые, и уже профессиональные спортсмены с других площадок. Также чемпионка напомнила о важности занятий физкультурой и спортом.

– Я занимаюсь шесть лет профессиональным спортом, и мое тело совершенно не может без физической нагрузки. Каждый день я в любом случае делаю зарядку. Уважаю всех, кто занимается спортом, делает по утрам зарядку, потому что это очень важно внедрить спорт в свою жизнь. Это вам поможет не только быть спортивным, подтянутым, но и поможет, в принципе, в жизни, потому что после спорта ты всегда чувствуешь себя намного лучше, – подчеркнула Ангелина Мельникова.

И призналась, что для нее Воронеж – любимый город, где она себя чувствует всегда тепло, уютно, по-родному.

- Поэтому, когда меня приглашают куда-то что-то провести, как сегодня зарядку, конечно, для меня это очень трепетно, приятно и по-особенному важно, – поделилась Ангелина Мельникова.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Сделав разминку зрители научились расслабляться и, наоборот, концентрироваться при помощи дыхательной гимнастики. Мастер-класс для желающих провела чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира по ушу, Почетный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Юрьева, а также воспитанники спортивной школы № 20 по ушу.

В этот день спортивная программа на площади у «Спартака» была очень насыщенная. Помимо показательных выступлений воспитанников спортшкол работает множество площадок, где каждый желающий может испытать свои силу, меткость, скорость и ловкость.

– Сегодня на нашей спортивной площадке воронежцы и гости города могут принять участие в различных активностях: проехаться на лыжероллерах или на интерактивном велотренажёре, ощутив себя профессиональным велогонщиком. У нас можно пострелять в электронном тире, сдать нормативы ГТО или поучаствовать в мастер-классах по дзюдо и вольной борьбе, посмотреть соревнования по боксу и поиграть в футбол. Можно открыть и новые для себя виды спорта, такие как джампинг, – рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Кстати, после торжественной церемонии открытия празднований, которая прошла на площади Ленина, он вместе с руководителем профильного регионального департамента Дмитрием Соболевым вручил награды работникам физической культуры и спорта.