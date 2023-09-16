В Воронежской области временно отключат телевидение с 18 сентября

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Жителей Воронежской области ждут временные отключения телевидения (РТРС-1, РТРС-2). Ограничения связаны с плановой профилактикой на сети телерадиовещания, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети. Временные перерывы в трансляции теле- и радиосигнала ожидаются с 18 по 24 сентября с 10.00 до 16.00.
Отключения пройдут в следующих местах:
Щербачевка 18 сентября,
Васильевка 19 сентября,
Синие Липяги 19 сентября,
Новомарковка 19 сентября (кроме РТРС-1 и РТРС-2 еще Радио России),
Воробьевка 20 сентября,
Краснолесный 20 сентября,
Новомеловатка 20 сентября,
Воробьевский 21 сентября,
Старая Криуша 21 сентября.