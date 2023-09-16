В Воронежской области временно отключат телевидение с 18 сентября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жителей Воронежской области ждут временные отключения телевидения (РТРС-1, РТРС-2). Ограничения связаны с плановой профилактикой на сети телерадиовещания, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети. Временные перерывы в трансляции теле- и радиосигнала ожидаются с 18 по 24 сентября с 10.00 до 16.00.

Отключения пройдут в следующих местах:

Щербачевка 18 сентября,

Васильевка 19 сентября,

Синие Липяги 19 сентября,

Новомарковка 19 сентября (кроме РТРС-1 и РТРС-2 еще Радио России),

Воробьевка 20 сентября,

Краснолесный 20 сентября,

Новомеловатка 20 сентября,

Воробьевский 21 сентября,

Старая Криуша 21 сентября.