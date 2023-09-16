Воронежские артисты споют и станцуют у памятника Пушкину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья продолжается акция «Воронежская литературная осень». 17 сентября театр оперы и балета покажет специальную концертную программу, посвященную творчеству Пушкина.

В Пушкинском сквере вокалисты оперной труппы театра исполнят арии и дуэты из оперы Чайковского «Евгений Онегин», а также споют романсы, написанные на стихи великого русского поэта.

Солисты балета представят флешмоб по мотивам картин из балета «Руслан и Людмила» Глинки-Агафонникова. Концерт пройдет в сопровождении камерной группы оркестра театра. Начало в 15.00. 6+