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НовостиЗвезды16 сентября 2023 6:28

Воронежские артисты споют и станцуют у памятника Пушкину

В сквере пройдет акция «Воронежская литературная осень»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья продолжается акция «Воронежская литературная осень». 17 сентября театр оперы и балета покажет специальную концертную программу, посвященную творчеству Пушкина.

В Пушкинском сквере вокалисты оперной труппы театра исполнят арии и дуэты из оперы Чайковского «Евгений Онегин», а также споют романсы, написанные на стихи великого русского поэта.

Солисты балета представят флешмоб по мотивам картин из балета «Руслан и Людмила» Глинки-Агафонникова. Концерт пройдет в сопровождении камерной группы оркестра театра. Начало в 15.00. 6+